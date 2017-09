Arno Verschueren spreekt Engels bij NAC: 'Normaal op het hoogste niveau'

BREDA - Ondanks vier wedstrijden zonder overwinning is de sfeer bij NAC nog steeds goed. Arno Verschueren ziet een ploeg waar de spelers naar elkaar toegroeien. Daarbij spreekt men vooral in het Engels.

“De sfeer is goed. We hebben een jonge groep en hebben het leuk samen, er zijn geen problemen”, legt Verschueren uit. Ondanks de nederlagen staat er een echt team. “Dat is het belangrijkste. Als je allemaal naast elkaar gaat lopen, dan gaat het niet lukken. Je moet het samen doen, anders win je geen wedstrijden.”



'Spreken meestal Engels'

Verschueren spreekt als Belg de Nederlandse taal, maar buiten het veld kan hij dat bij NAC niet altijd gebruiken. De afgelopen transferperiode kwamen er spelers met verschillende nationaliteiten naar Breda, waardoor ze bij NAC veel in het Engels spreken. "We zijn een ploeg op het hoogste niveau, dan is het normaal dat er verschillende nationaliteiten zijn. Iedereen verstaat Engels en begrijpt Engels."



In het veld is het logisch dat er met regelmaat Nederlandse woorden geroepen worden. "Maar de jongens leren dat wel snel. Woordjes als kaats, speel en draai, die hebben ze snel door. Als we die in het Nederlands roepen, begrijpen ze die wel."



"Het zijn voetbaltermen die ze snel leren, de rest is moeilijk. Maar op het veld is het belangrijkste. Naast het veld spreken we in het Engels, als iemand dan iets niet begrijpt is dat minder erg", aldus Verschueren.



'Groningen is te pakken'

Zaterdagavond speelt NAC tegen FC Groningen, Verschueren kijkt met vertrouwen uit naar dat duel. "We moeten ook realistisch zijn. We hebben drie ploegen gehad die in de top vijf kunnen eindigen. Dat waren moeilijke wedstrijden. Tegen Sparta hadden we wel moeten winnen. Nu Groningen, ik denk dat ze te pakken zijn. We moeten proberen de drie punten thuis te houden."



Verschueren hoopt daarbij op de steun van een kolkend Rat Verlegh Stadion. "De supporters zijn hier echt wel fanatiek. De steun van het publiek is belangrijk."