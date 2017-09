Tieners plegen overval op woning, bedreigen bewoners met mes

BERGEN OP ZOOM - Twee jongens hebben vrijdagavond een overval op een woning in de Kerkstraat in Bergen op Zoom gepleegd. De jongens drongen de woning binnen en bedreigden de bewoners met een mes. Volgens de politie is er geld en elektronica buitgemaakt.

Een deel van de buit werd kort na de overval teruggevonden. De politie doet onderzoek in de woning.

De politie is op zoek naar de daders. Het zou gaan om twee blanke jongens van rond de 16 of 17 jaar oud. Een van de daders droeg een rood met zwart vest met capuchon, de ander droeg een zwart vest en een bivakmuts.