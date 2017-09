Vrijwilliger Frank groeide praktisch op bij RKC en kent er iedereen [PORTRET]

WAALWIJK - Een praatje met de lootjesverkoopster, een goedenavond van de coördinator van de stewards en een bakje koffie op zijn tijd. Frank van de Leur lijkt iedereen te kennen bij RKC Waalwijk en heeft het er maar druk mee vrijdagavond. Ook niet zo gek als je bedenkt dat hij al sinds zijn jeugd rondloopt bij de club. Eerst als speler - hij schopte het in de amateurtijd van RKC zelfs tot het eerste team - nu als coördinator van de vrijwilligers en de kaartverkoop.

"Ik ben opgegroeid met de club, het zou echt gek zijn als die weg zou vallen. Dat kan ik me echt niet voorstellen", vertelt Frank terwijl hij naar het veld kijkt. Spelers van RKC en FC Eindhoven zijn aan het warmlopen voor de wedstrijd die vrijdagavond op het programma staat. Frank is er zeker van: "Dit gaan we wel winnen. Je moet altijd positief blijven en er in blijven geloven."



Op wedstrijdavonden is Frank verantwoordelijk voor de kaartverkoop. Hij kwam via zijn vader in 1980 bij het 'kassa-team'. "Ze hadden mensen nodig en mijn vader zat toen in het bestuur van RKC en vroeg of ik dat wilde doen." Kaartjes verkopen doet hij niet meer. Dat laat hij over aan 'zijn dames' Wilma en Astrid. Frank telt het geld en hij zorgde ervoor dat zijn dames in een gezellig hok zitten. Hij toverde het grijze kassahok om tot een gezellige blauw-geel ruimte. "Ze zitten hier op een wedstrijdavond toch een paar uur en dan is dat saaie grijs ook maar niks."Frank is onderdeel van een klein clubje vrijwilligers die zich al jaren inzetten voor RKC. "We kunnen het ontzettend goed met elkaar vinden", vertelt hij. Wilma vult hem aan. "We kwamen uiteindelijk ook in een gezamenlijke vriendenclub. Daar gingen we dan mee naar Center Parcs. Maar ik ga je niet vertellen wat daar allemaal is gebeurd hoor. Dan zit je hier morgen nog." Het mag duidelijk zijn: Dit is een gezellige club mensen met een geel-blauw hart.Laat Frank vertellen over z'n jaren bij RKC en je hangt aan zijn lippen. Je ziet hem genieten bij de herinneringen. Vooral als hij praat over de beginjaren van RKC in het betaald voetbal. "Dat waren de mooiste jaren voor ons als vrijwilligers." In het seizoen 1984-1985 traden de Waalwijkers toe tot de Eerste Divisie. "Voor de club was dat fantastisch dus de sfeer was hier toen heel goed. Met alle vrijwilligers dronken we dan nog een biertje na de wedstrijd. Dat was dan zo gezellig. Wij waren echt niet voor Studio Sport thuis."Terwijl Frank vol enthousiasme vertelt over zijn belevenissen bij de club komt er een vrijwilliger naar hem toe. Hij geeft een papiertje af. "Kijk, dit moet ik ook even regelen als coördinator van de vrijwilligers", vertelt Frank. "Die man was 25 jaar vrijwilliger hier dus ik had een borrel geregeld en een dinnerbon. Maar die bon is een jaar geldig en hij komt nu twee jaar later dat die bon verlopen is. Dus ik ga het even regelen." En de man van de dinnerbon heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt. "Ik ken Frank al langer dan vandaag. Dat gaat hem gewoon lukken."Frank maakte in al die jaren als vrijwilliger niet alleen de mooie jaren mee. Een paar jaar geleden balanceerde RKC op het randje van een faillissement. "Dat was echt niet leuk", vertelt Frank."Ik had toch wel een gek gevoel toen. Geen slapeloze nachten maar wel een raar onderbuikgevoel." Gelukkig voor Frank, en alle andere fans, wist RKC de financiën weer op orde te brengen. "Daar ben ik blij om. Als RKC weg zou vallen zou ik dat heel erg vinden. Dat zou voor mij echt een leegte achterlaten."