Vijf bussen uitgebrand op buitenterrein, vuur werd rond drie uur ontdekt

TILBURG - Vijf bussen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgebrand op een buitenterrein van busbedrijf Arriva aan de Fatimastraat in Tilburg. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend.

Het vuur werd rond kwart over drie ontdekt. Rond vier uur was de brand onder controle.



De beschadigde bussen stonden langs elkaar geparkeerd. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat zes bussen op tijd konden worden weggehaald.