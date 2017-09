'Verdachte steekpartij Breda stond onder toezicht van reclassering'

BREDA - De 25-jarige Dimitri B. uit Breda, die verdacht wordt van het neersteken van een 31-jarige vrouw afgelopen woensdag in zijn woonplaats, stond onder streng toezicht van de reclassering en droeg een enkelband. Dat meldt BN DeStem.

Volgens de krant is het de tweede keer dat B. in de fout gaat, terwijl hij onder toezicht stond van de reclassering. B. was enkele maanden op vrije voeten. In 2012 werd hij veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor twee verkrachtingen en een beroving. Die zaken vonden plaats toen B. nog onder toezicht stond.



LEES OOK: Verdachte steekpartij Merwedestraat Breda nog zeker twee weken in de cel

Enkelband

Na de detentie keerde B. terug naar de wijk Tuinzigt. Opvallend omdat een van de slachtoffers nog in die wijk woont. Reclassering Nederland geeft aan dat het nog op zoek was naar een geschikte woonplek voor de verdachte. Tot die tijd mocht hij bij zijn moeder wonen. B. droeg een enkelband en had een contactverbod.



LEES OOK: Buurt Breda pakt zelf verdachte steekpartij op: zijn het helden of speelden ze voor eigen rechter?



Volgens de reclassering heeft hij zich daar ook aangehouden en is het ook onmogelijk om iemand 24 uur in de gaten te houden. Burgemeester Depla heeft het Veiligheidshuis opdracht gegeven de zaak te onderzoeken.