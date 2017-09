Reconstructie dodelijke aanrijding Tilburg

De fietsen lagen in stukken. (Foto: AS Media)

TILBURG - Zondagmiddag vindt een reconstructie plaats van het verkeersongeluk dat 27 juni plaatsvond op de kruising van de Bredaseweg met de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg in Tilburg.

Een 23-jarige automobilist uit Oosterhout schepte daar twee fietsers: een 62-jarige Tilburger en een 42-jarige vrouw uit Tilburg. Zij overleden later in het ziekenhuis.



Aflsuiting

De reconstructie begint om drie uur en duurt tot ongeveer zes uur 's avonds.



De zuidelijk gelegen rijbaan van de Bredaseweg wordt vanwege de reconstructie in zijn geheel afgesloten vanaf de Reeshofweg in de richting van de Burgermeester Baron van Voorst tot Voorstweg. Er wordt een omleidingsroute ingesteld. De noordelijk gelegen rijbaan van de Bredaseweg blijft in principe open voor alle verkeer.