Kogelgat in appartementencomplex Breda, omgeving afgezet

BREDA - De politie is zaterdagochtend een onderzoek gestart in een appartementencomplex aan de Venneweide in Breda.

In het trappenhuis is op de eerste verdieping in het glas een kogelgat aangetroffen. Ook in de nabijgelegen struiken doet de politie onderzoek. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk.



De omgeving van het gebouw is met linten afgezet. Volgens een politiewoordvoerder wordt onderzocht of het ook daadwerkelijk een kogelgat is. Verder is de politie op zoek naar getuigen en mensen die afgelopen nacht iets hebben gehoord.