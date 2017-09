Kinderen (15 en 9) slachtoffer van agressieve overval in huis

BERGEN OP ZOOM - In het huis aan de Kerkstraat in Bergen op Zoom waar vrijdagavond een overval werd gepleegd, waren op dat moment alleen twee kinderen van 15 en 9 jaar thuis. Dat laat de politie weten.

De 15-jarige jongen deed de deur open toen er aan de voordeur werd gerammeld. Hij werd vervolgens overrompeld door twee jongens. Hij werd tegen de grond geslagen en kreeg toen nog een paar vuistslagen tegen zijn gezicht.



Een van de overvallers dwong het slachtoffer daarna kostbare zaken in huis aan te wijzen. De tweede overvaller hield intussen het 9-jarige broertje in bedwang.



Buit in achtertuin

De overvallers gingen er vandoor met elektrische apparatuur, een mobiele telefoon en wat geld. De overvallen broers gingen vervolgens naar buiten en vroegen een voorbijganger de politie te bellen. Agenten hebben hen vervolgens opgevangen.



Al snel werd een deel van de buit in een achtertuin teruggevonden. In huis is sporenonderzoek gedaan. Buurtbewoners is gevraagd of zij iets hebben gezien.



Signalement

De overvallers worden 16 of 17 jaar oud geschat. Volgens de slachtoffers droeg één van hen een zwarte bivakmuts en een donker vest. De ander droeg een roodzwart vest en had een capuchon over zijn hoofd getrokken.