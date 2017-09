Man (22) en drie jongeren in Uden en Veghel opgepakt met nepwapens op zak

UDEN/VEGHEL - In Uden en Veghel zijn vrijdagavond een man en drie jongeren aangehouden omdat twee van hen een nepwapen op zak hadden. Mensen die de wapens hadden gezien belden geschrokken de politie. De wapens zijn in beslag genomen.

Rond zeven uur is in een speeltuintje aan de Lauwere in Veghel een 15-jarige jongen uit Volkel aangehouden. Hij liep in de speeltuin met een nepwapen. De jongen is naar het bureau gebracht en daar door de politie verhoord. Later op de avond kwam een 16-jarige vriend samen met zijn ouders op het bureau en biechtte op dat het zijn wapen was. Voor beide jongens wordt nog een passende straf gezocht.



Agenten hielden op de Udenseweg in Veghel rond halfelf een 22-jarige inwoner van Uden en een jonge vrouw aan. Getuigen tipten de politie dat in de auto waarin het tweetal zat een wapen was gezien. In de auto vonden agenten inderdaad het nepwapen. De jonge vrouw mocht na een paar uur weer naar huis. De man zit nog vast en wordt zaterdag gehoord.



De verdachten werden met een zogeheten uitpraatprocedure uit de auto gehaald. Agenten hielden daarbij hun wapen gericht op de inzittenden van auto. Volgens de politie is dit een normale procedure als niet duidelijk is of het om een nep og echt wapen gaat.