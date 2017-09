Ambulancepersoneel haalt vrouw met brommobiel van de A67 bij Liessel

LIESSEL - Ambulancepersoneel heeft zaterdagochtend een vrouw met een brommobiel van de snelweg A67 gehaald. Dat gebeurde ter hoogte van Liessel. De vrouw reed met haar brommobiel met een snelheid van 45 kilometer op de snelweg in de richting van Venlo.

Toevallig passerende ambulancemedewerkers dwongen de bestuurster te stoppen. Agenten namen het rijbewijs van de vrouw in. Ze is daarna met haar brommobiel naar de plaats van bestemming gebracht.



Het CBR gaat bekijken of de rijvaardigheid van de bestuurster nog voldoende is om de weg weer op te gaan.