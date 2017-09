Romantisch! Agent vraagt vriendin ten huwelijk tijdens veiligheidsmarkt

DRUNEN - Ze schiet meteen vol als het nummer Tonight van Matt Simons klinkt. En als even later twee agenten te paard met een groot spandoek naar haar toe lopen, weet ze al helemaal hoe laat het is. Wat er op staat? 'Lieve Mariska, wil je met me trouwen?'

De veiligheidsmarkt in Drunen draait weliswaar om demonstraties van de politie, brandweer en ambulance. Maar het blijkt ook een prima plek om je geliefde ten huwelijk te vragen. Politieagent Jeroen deed zaterdagmiddag op een vol Raadhuisplein zijn vriendin Mariska een aanzoek.



Complot

Het plan is groots opgezet, collega's van Jeroen zitten in het complot. Politie te paard draagt een groot geel spandoek naar Jeroens geliefde, terwijl Jeroen zelf van de andere kant op krukken komt aangelopen en op zijn knieën gaat. Over het antwoord hoeft Mariska niet lang na te denken.



'Ja, ik wil', zegt ze zonder aarzeling. Luid applaus van omstanders klinkt, terwijl het aanstaande bruidspaar elkaar in de armen vliegt.