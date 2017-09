Wielrenner flink onderuit na botsing met twee fietsers in Boxtel

BOXTEL - Een wielrenner is zaterdagmiddag op de Sint Lambertusweg in Boxtel lelijk ten val gekomen na een botsing met twee andere fietsers.

De wielrenner raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter landde op een weiland naast de weg, waarna de trauma-arts medische assistentie kon verlenen.



De oorzaak van de botsing is niet duidelijk. De weg was enige tijd afgesloten voor onderzoek.