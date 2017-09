Oproep burgemeesters aan nieuwe kabinet: 'Meer geld en bevoegdheden tegen drugscriminaliteit'

EINDHOVEN - Burgemeesters van de vijf grootste Brabantse steden willen dat het nieuwe kabinet meer prioriteit geeft aan het bestrijden van de drugsgerelateerde criminaliteit. De burgemeesters willen meer geld en en bevoegdheden. Volgens burgemeester John Jorritsma van Eindhoven is het 'werkelijk elke dag weer vechten tegen de bierkaai'.

De burgemeesters van Den Bosch, Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond doen de oproep bij RTL Nieuws.



Jorritsma stelt dat er tientallen miljarden euro's in de drugscriminaliteit om gaan. 'Eén op de vijf agrariërs wordt benaderd om loodsen of stallen beschikbaar te stellen voor de drugsproductie', zegt Jorritsma. De burgemeesters stellen dat we niet langer mogen wegkijken voor 'deze onzichtbare en ongrijpbare criminaliteit waarbij de onderwereld met de bovenwereld verbonden wordt'.



Gemeenten in Brabant zijn intussen met man en macht bezig met de strijd tegen drugs. Burgemeesters in het district Maas en Leijgraaf, waar Boxmeer onder valt, lieten afgelopen week een brief huis aan huis verspreiden. Daarin werden inwoners opgeroepen het vooral te melden als ze iets zien wat niet in de haak is. Eerder deed de gemeente Heusden iets soortgelijks.



Die acties zijn hard nodig. De speciaal in het leven geroepen Taskforce Brabant Zeeland meldt elk jaar meer strafrechtelijke onderzoeken in de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Het aantal in 2016 steeg met een kwart in vergelijking met 2015, naar 154. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2014.



Het is niet de eerste keer dat burgemeesters uit Brabant van zich laten horen. Al in 2015, toen bekend werd dat het kabinet 3 miljoen euro uittrok in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, reageerden meerdere burgemeesters terughoudend. 'Een deuk in een pakje boter', 'peanuts' en 'een druppel op de gloeiende plaat', werd er onder meer gezegd.



Vlak voor de verkiezingen stuurden dezelfde vijf gemeenten een brandbrief naar de Tweede Kamer. Ze vinden dat er een strijdkas van 150 miljoen euro per jaar moet komen. 'Het terugdringen van criminaliteit vergt tijd en inzet van alle betrokken overheden. Een nieuwe kabinet zal zich expliciet daarvoor hard moeten maken', schreven de burgemeesters toen.



En nog afgelopen juli, na een rondgang van de NOS luidden burgemeesters de noodklok. Het merendeel van de 41 burgemeesters stelde dat de politie en het Openbaar Ministerie te weinig resultaten boeken doordat er te weinig mankracht is. Problemen zoals de productie van synthetische drugs, de teelt van wiet en wapenhandel kunnen daarom niet structureel worden aangepakt, aldus de burgemeesters.



