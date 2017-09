Verbannen Virgil van Dijk maakt rentree bij Southampton: 'Alles normaal nu'

LONDEN - Virgil van Dijk is weer voetballer, hij is weer in genade aangenomen bij Southampton. De Bredanaar maakte zaterdagmiddag zijn rentree in de hoofdmacht. Hij kwam als invaller binnen de lijnen tijdens de 0-1 overwinning op bezoek bij Crystal Palace.

Van Dijk, vorig jaar aanvoerder bij Southampton, raakte op 22 januari geblesseerd tijdens de competitiewedstrijd tegen Leicester City. Hij kwam de rest van het seizoen niet meer in actie. Dat duel leek zijn laatste wedstrijd te zijn in dienst van Southampton, de international stuurde zelf aan op een vertrek.



Liverpool, Manchester City en Chelsea waren geïnteresseerd. Van Dijk diende een officieel transferverzoek in, Southampton beschuldigde hem van werkweigering. De voormalig speler van Willem II, FC Groningen en Celtic werd uit de selectie verbannen.



Dinsdag 5 september hervatte Van Dijk de trainingen bij The Saints. Hij maakte al een keer minuten bij Southampton Onder 23, zaterdag volgde zijn rentree bij het eerste elftal. Na 87 minuten liet coach Mauricio Pellegrino invallen voor Dusan Tadic.



Pellegrino is blij dat hij weer de beschikking heeft over Van Dijk. "Het is belangrijk om Van Dijk opnieuw te integreren. Hij speelt goed, alles is normaal nu. We hebben iedereen nodig, ook Virgil." Maandag speelt Van Dijk volgens de oefenmeester weer negentig minuten bij Southampton Onder 23.