Kijken we nou naar illegaal opgezette lijken uit China of niet?

EINDHOVEN - Wel of niet gaan kijken naar de expositie Real Human Bodies? De rondreizende tentoonstelling met geconserveerde lichamen is tot en met maandag te zien in Eindhoven. Volgens actievoerders zou het gaan om illegaal opgezette lijken uit China. Reden om bij de ingang bezoekers te overtuigen niet naar binnen te gaan. Een enkele keer lukt dat.

Een van de bezoekers die de expositieruimte in de Eindhovense Lichttoren binnenloopt, heeft eerst aandachtig geluisterd naar de actievoerders. Maar zijn besluit staat vast. “Ik ga gewoon kijken. Daar was ik voor gekomen. Misschien is er in het verleden iets minder goed gegaan. Dat is erg vervelend, maar daar valt daarbinnen niets meer aan te doen.”

Wilbert Stuifbergen is een van de actievoerders. Hij heeft de man niet kunnen overtuigen. Met het uitdelen van pamfletten en het gesprek aan te gaan, probeert hij het publiek op een andere gedachte te brengen. “Als er al een paar bezoekers gaan twijfelen of helemaal niet naar binnengaan, heb ik mijn punt gemaakt”, zegt hij.

Illegale circuit

Stuifbergen was ook aanwezig toen de tentoonstelling in Breda te zien was. Volgens hem gaat het om Chinese daklozen die na hun schimmige overlijden in het illegale circuit terechtkomen. Voor orgaanhandel, of in dit geval voor zogeheten plastinatie. Dat is een techniek om een mensenlichaam te conserveren. Meestal voor wetenschappelijke en medische doeleinden.



Omdat de organisatie van Real Human Bodies warrige verklaringen geeft over de herkomst van de tentoongestelde lijken, heeft Stuifbergen aangifte gedaan. “Dit klopt gewoon niet.” Of hij daarmee de expositie in Den Bosch (van 6 tot en met 8 oktober) voorkomt, is nog maar de vraag.

Een vrouw die aanvankelijk in de Lichttoren een kijkje wilde nemen, is daar nu ook van overtuigd. Maar misschien om een andere reden. “Ik ben tot aan de kassa gelopen, en toen omgedraaid. Ik voel het gewoon in mijn buik.”