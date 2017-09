'Spanning is te snijden', honderden fans hopen op wereldtitel voor Etienne Bax

MARKELO - Etienne Bax kan zondag de wereldtitel pakken in de zijspancross. In 2015 deed hij dat voor het eerst. In Frankrijk waren er toen tweehonderd fanatieke Bax-fans bij aanwezig. Zondag worden er weer honderden supporters verwacht.

Piet Brugmans staat een dag voor de wedstrijd op de camping in Markelo, dicht bij het terrein waar het zondag moet gebeuren voor Bax. Samen met zijn vrouw runt hij de fanclub van Bax. "We zijn momenteel met dertig man op de camping. Morgenochtend komt er nog een volle bus vanuit Bergeijk. En daarnaast komen er veel mensen zelf deze kant op. Ik verwacht een paar honderd man."



In Frankrijk waren er twee jaar geleden tweehonderd fans aanwezig. "Toen moesten we meer dan duizend kilometer rijden. Vorige week zijn we ook naar Duitsland gereden. Toen had Etienne ook al wereldkampioen kunnen worden. De kans was klein en eigenlijk hoopten we het ook niet. In eigen land is mooier, nu kunnen er meer mensen bij aanwezig zijn."



ZIE OOK: Zijspancrosser Etienne Bax heeft wereldtitel voor het grijpen: 'Nu moeten we het afmaken'



'Eetlust is minder'

Op de camping is het al gezellig. "We zijn met jong en oud, heel gezellig. We praten en drinken een biertje." Brugmans gaat zaterdag op tijd naar bed, zondag is de grote dag. "Bij mij is de spanning dan heel groot. Bij heel het gezin eigenlijk. De spanning is te snijden, mijn eetlust is ook echt minder morgen."



Brugmans gaat al vanaf zijn twaalfde naar de cross, met de vader van Etienne. "Toen heb ik gezegd, als Etienne of Robbie gaan rijden, gaan we ze volgen. Dat is uitgekomen. We gaan met het hele gezin. De eerste wereldtitel was mooi. De kans is groot dat hij nu de tweede pakt, ook heel mooi."