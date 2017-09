Prinses Beatrix in Tilburg voor de vijfentwintigste verjaardag van Museum De Pont

TILBURG - Gratis friet en ijs voor iedereen! Zo vierde De Pont in Tilburg zaterdag de vijfentwintigste verjaardag van het museum. Maar het bezoek van prinses Beatrix aan het museum zal voor veel publiek dat even kwam kijken minstens even belangrijk zijn geweest als de versnaperingen. Aan het eind van de middag telde het museum ongeveer vierduizend bezoekers.

Op het plein voor het museum staat sinds woensdag de 'Sky Mirror', een beeld van de Britse kunstenaar Anish Kapoor dat gekocht is door de gemeente Tilburg met financiële steun van het bedrijfsleven. Vandaag werd het beeld officieel overgedragen aan het museum. Prinses Beatrix is een fan van de kunstenaar die zij ooit in De Pont ontmoette. Vandaar dat de prinses er wel zin in had zaterdag even in Tilburg te komen kijken.





Het zes-en-een-halve meter hoge beeld is gemaakt van roestvrijstaal. Aan een kant is het onbewerkt, aan de andere kant is het gepolijst. Vakmensen zijn er acht weken mee bezig geweest om de glans te bereiken die Kapoor voor ogen had. Het beeld weerspiegelt daardoor de steeds veranderende Nederlandse hemel en ziet er dus voortdurend anders uit. Iets waar al die Tilburgers die het beeld vandaag probeerden te fotograferen enthousiast over zijn.De blauwe lucht en de wolken die in het beeld weerspiegeld worden, doen ook denken aan al de Nederlandse schilderijen uit de zeventiende en de achttiende eeuw waar indrukwekkende wolkenluchten vaak een belangrijke rol in spelen.De gesprekken over het beeld gaan twee jaar terug. De Tilburgse burgemeester Noordanus en zijn cultuur-wethouder Marcelle Hendrickx hadden toen een lunch met directeur Hendrik Driessen van De Pont over het verjaardagscadeau voor het Tilburgse museum. Driessen kon toen alleen maar dromen over een beeld van Kapoor. Zijn werk is meestal duurder dan het budget van een half miljoen euro dat in Tilburg beschikbaar was. De goede relatie van het museum en de kunstenaar die al vaker in de pont heeft geëxposeerd, deed de droom toch werkelijkheid worden.Als blijk van waardering voor de directeur van De Pont voegde Kapoor als ondertitel aan het werk 'for Hendrik' toe. Hendrik Driessen die vandaag tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werd benoemd, is al 25 jaar directeur van het museum.