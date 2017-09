Stier zit met zijn kop vast in hek, brandweer bevrijdt hem

WAALWIJK - Zeker zeven brandweermannen en twee politieagenten moesten er in Waalwijk aan te pas komen om een stier uit een hek te bevrijden. De stier heeft er uiteindelijk niks aan overgehouden.

De stier kwam vast zitten in een hek in een weiland aan de Meidoornweg. Passanten zagen het beest worstelen en belden de brandweer.



Niet zonder slag of stoot

De bevrijdingsactie die de brandweer op touw zette, verliep niet zonder slag of stoot. Eerst werd een deel van het hek verwijderd. De brandweermannen konden daarna met moeite de kop van de stier een kwartslag draaien. De sterke kop van het beest zorgde voor behoorlijk wat weerstand.



Uiteindelijk schoot het dier los. De boer is op de hoogte gesteld.