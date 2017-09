Matwe Middelkoop geniet van sfeer bij Davis Cup: 'Ik had rillingen'

DEN HAAG - Matwe Middelkoop speelde zaterdagmiddag met Robin Haase voor drieduizend fans in de Davis Cup tegen Tsjechië. Het duo won de wedstrijd, waardoor Nederland nog kans heeft op de zege. Middelkoop genoot van de sfeer. "Echt ongelofelijk."

Haase verloor zijn single op vrijdag, net als Thiemo de Bakker. Bij een nederlaag in het dubbelspel was het klaar voor Nederland en was promotie naar de Wereldgroep uitgesloten geweest. Door de zege staat het 2-1 en heeft Nederland op zondag nog kans om de best-of-five-wedstrijd te winnen.



Middelkoop was in Istanbul toen hij een telefoontje kreeg, door een blessure van Jean-Julien Rojer werd hij opgeroepen voor de Nederlandse ploeg. "Ik ben uiteindelijk tien uur in Istanbul geweest, daarna was ik weer thuis." Zaterdag stond hij in Sportcampus Zuiderpark met Haase op de baan. Het duo was onlangs nog actief op de US Open.



'Rillingen, echt fantastisch'

"Het was ongelofelijk", zegt Middelkoop kort na de zege. "Spelen voor drieduizend man, dat gevoel is geweldig. Het publiek heeft het ook goed gedaan, ze hebben ons goed gesteund. Dat geeft echt extra lading, bovendien heeft de tegenstander daardoor het gevoel dat wij met drie man op de baan staan. Op die manier kun je eigenlijk niet verliezen."



Middelkoop geniet van spelen voor Nederland. "Het is fantastisch. De openingsceremonie was mooi. Het volkslied was prachtig, toen had ik rillingen."





Als dubbelspeler is Middelkoop nu klaar, zondag moet hij toekijken en afwachten of Nederland de Tsjechen weet te verslaan. "Dat toekijken kost meer energie dan zelf spelen. Maar ik sta morgen volle bak te schreeuwen om de jongens te steunen."