NAC bovenliggende partij tegen FC Groningen, nog geen doelpunten in Breda [LIVE]

BREDA - NAC is de ploeg met de meeste tegentreffers in de eredivisie, in de eerste vier duels moest het al twaalf keer de bal uit het net halen. Zaterdagavond ontvangt het in eigen huis FC Groningen, met de steun van het publiek hoopt de club op de eerste zege van het seizoen. De wedstrijd begint om kwart voor acht.

NAC begint fel aan het duel. De thuisploeg zoekt de aanval. Rai Vloet, Thierry Ambrose en Arno Verschueren proberen het, maar nog zonder succes. Na een stormachtig begin is het wat rustiger op het veld. NAC is nog wel meer in balbezit.



James Horsfield is zijn basisplaats kwijt, Arno Verschueren neemt de positie als rechtsback over. Karol Mets neemt de daardoor vrijgekomen positie op het middenveld over, voor de Est is het zijn eerste basisplaats bij NAC. Thomas Agyepong vervangt de geblesseerde Paolo Fernandes.NAC heeft na vier duels slechts één punt. De Bredase club speelde gelijk tegen Sparta (2-2), daarnaast werd er verloren van Vitesse, PSV en AZ.