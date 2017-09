Willem II leeft helemaal op in Kerkrade, drie goals in dertig minuten [LIVE]

KERKRADE - Willem II speelt vroeg in het seizoen al een hele belangrijke wedstrijd. De Tilburgse club en tegenstander Roda JC zijn twee van de drie clubs die na vier wedstrijden nog geen punt gepakt hebben. Tussenstand: 0-3.

Binnen de minuut een enorme kans voor Willem II. Roda-keeper Hidde Jurjus kan de inzet van Etien Velikonja nog net over tikken. Roda JC verdedigt een paar minuten later na een vrije trap slecht uit. De bal komt terecht bij Etien Velikonja, die loeihard uithaalt: 0-1.



Na een kwartier heeft Roda, geheel tegen de verhouding in, een grote kans op de 1-1. Keeper Wellenreuther is uit z'n doel. Roda-spits GustafsonĀ kan vrij inschieten, maar poeiert over. Diezelfde Gustafson is niet veel later weer dichtbij een doelpunt. Zijn schot wordt aangeraakt, Wellenreuther krijgt de bal nog net langs de goede kant van de paal getikt.



Roda blijft verdedigend erg zwak. Fran Sol kan daar halverwege de eerste helft van profiteren. Hij komt vrij voor de keeper en krijgt de bal in de lange hoek: 0-2.



Willem II snijdt ontzettend makkelijk door de verdediging van Roda JC heen. Haye geeft na een mooie steekpass af op Velikonja, die heel makkelijk de 0-3 kan binnentikken.



Opstelling

Trainer Erwin van de Looi heeft wijzigingen doorgevoerd in zijn opstelling. Fernado Lewis ging hard in de fout tegen ADO Den Haag, dat kost hem zijn basisplaats bij Willem II. Freek Heerkens neemt zijn positie over. Thom Haye heeft een basisplaats.



Willem II is hekkensluiter in de eredivisie, op doelsaldo. De Tricolores hebben twee keer gescoord, daarnaast kreeg het elf tegentreffers. Roda JC moest net zo vaak een tegendoelpunt incasseren, het maakte zelf een goal meer dan Willem II.