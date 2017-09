Max en Jannes winnen met boyband Fource finale Junior Songfestival

EINDHOVEN - De boyband Fource heeft de finale van het Junior Songfestival gewonnen. Met de 14-jarige Jannes Heuvelmans uit Berkel-Enschot en de 14-jarige Max Mies uit Roosendaal heeft de groep een behoorlijk Brabants tintje. Fource gaat eind november ons land vertegenwoordigen op het Junior Eurovisie Songfestival in Tblisi, in Georgië.

Samen met Ian en Niels zongen Max en Jannes in de finale onder andere het nummer September Song van JP Cooper. De jury was erg te spreken over hun versie van het nummer. "Ik heb van oor tot oor gelachen", vertelde jurylid Kim-Lian van der Meij. "Jullie brengen zoveel plezier mee op het podium! Jullie genieten en dat is aanstekelijk! En het zijn ook nog eens vier knappe gasten, een feest!"



De vier jongens zongen voor het Songfestival nog niet met elkaar. Ze werden na hun solo-auditie voor het Junior Songfestival pas bij elkaar gezet en zo was boyband Fource een feit. En met succes dus. "Je merkt echt dat jullie ook qua stemmen dichter naar elkaar toe zijn gegroeid", vond jurylid Tim Douwsma.De groep had van te voren al afgesproken dat ze ongeacht winst of verlies, met elkaar door wilden gaan. "Dit is een waanzinnige start. Dat we gewonnen hebben is super tof. Het is een grote droom van ons dat we dit met elkaar mee mogen maken."De jury heeft alle vertrouwen in de groep. "Ik weet het nu al, heel Nederland wordt fan van jullie!", zei Tim Douwsma. Het viertal neemt het op 26 november op tegen de winnaars van vijftien andere landen.Brabantse jonge zangtalenten en het Junior Songfestival is de afgelopen jaren een goede combinatie gebleken. Ralf Mackenbach en natuurlijk OG3NE vertegenwoordigden ons land de afgelopen jaren al eens bij het Junior Eurovisie Songfestival. De zussen uit Fijnaart traden afgelopen voorjaar natuurlijk ook op tijdens het 'normale' Eurovisie Songfestival met het nummer Lights and shadows