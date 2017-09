Martin Koolhoven wint met Brimstone de Vlaamse Ensor Award, 'mijn eerste prijs'

OOSTENDE - Regisseur Martin Koolhoven heeft zaterdagavond de eervolle Ensor Award gewonnen met zijn film Brimstone. Deze Vlaamse filmprijs wordt ieder jaar uitgereikt tijdens het Filmfestival Oostende. Koolhoven is erg blij met de toekenning. "We zijn al vaker genomineerd maar hebben nog nooit wat gewonnen. Dit is onze eerste prijs."

De filmmaker kreeg al nominaties in Venetië, Londen en de Verenigde Staten, maar het zijn de Vlamingen die zijn werk voor het eerst belonen. Brimstone won in de categorie 'Beste coproductie met Nederland'. Of het nu een Ensor Award of andere prijs is, maakt Koolhoven niets uit. "Ieder schouderklopje is welkom", laat hij vanuit de auto weten.



De regisseur kon wegens verplichtingen niet aanwezig zijn bij de uitreiking. Daarom was producent Els Vandevorst namens N279 Entertainment in Oostende om de prijs in ontvangst te nemen. "Zodra de gelegenheid zich aandient zullen we een flesje champagne opentrekken", zegt Koolhoven lachend. "Hopelijk is deze prijs een mooie opmaat naar de uitreiking van de Gouden Kalveren."Begin september werd bekend dat Brimstone voor het Nederlands Filmfestival is genomineerd voor maar liefst negen Gouden Kalveren. Beste Sound Design, Beste Muziek, Beste Montage, Beste Production Design, Beste Camera, Beste Vrouwelijke Bijrol, Beste Scenario, Beste Regie en Beste Film. De winnaars worden op 29 september tijdens een galabal in Utrecht bekendgemaakt.