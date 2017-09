De opluchting is heel erg groot bij Willem II: 'Het moest vandaag gebeuren'

KERKRADE - De opluchting was zaterdagavond voelbaar bij Willem II. Na een dramatische seizoensstart ging het tegen Roda JC ein-de-lijk een keer goed.

“Het was wel nodig”, zegt verdediger Freek Heerkens. “We waren nog geen wedstrijd beter geweest dan de tegenstander. Dus vandaag moest het wel gebeuren.”



ZIE OOK: Willem II scoort vaak genoeg in eerste dertig minuten om te winnen van Roda JC



Nieuweling scoort

En het gebeurde dus. De overwinning kwam er mede dankzij twee doelpunten van spits Etien Velikonja, pas twee weken in Tilburgse dienst. “Natuurlijk ben ik blij. Deze drie punten zijn heel belangrijk voor ons. Maar ik ben natuurlijk ook blij met mijn twee doelpunten.”



Rechtsback of spits?

Maar de opvallendste speler bij Willem II was een andere spits. Nouja, spits... Fernando Lewis speelde vorig weekend tegen ADO nog als rechtsback. Tegen Roda werd hij gepasseerd als basisspeler, maar viel hij een halfuur voor tijd wel in. Als spits.



“De afgelopen tijd stond ik rechtsback, maar ik heb vroeger ook in de spits gespeeld", legt Lewis uit. "Daar ben ik mijn carrière begonnen. Het liep de afgelopen wedstrijden niet lekker en we zitten niet heel ruim in de spitsen. Dus vandaag was de dag dat ik een halfuurtje gebruik mocht maken van de spitspositie.”Ook bij Lewis was de opluchting ‘heel groot’. “We wisten dat we goed kunnen voetballen, dat heb je vandaag ook gezien. We hebben vandaag voor elkaar geknokt.”De eerste drie punten zijn binnen, maar Willem II blijft realistisch. “We hebben geen feestje gevierd”, zegt Freek Heerkens. Je moet zeker blij zijn met de drie punten en van de overwinning genieten, maar het vizier gaat meteen op de komende wedstrijden. Maar dit geeft wel vertrouwen.”