Lach gaat er niet meer af bij Rai Vloet: 'Ga niet slapen vanavond'

BREDA - NAC pakte zaterdagavond de eerste overwinning van het seizoen, mede dankzij twee treffers van Rai Vloet. De aanvallend ingestelde middenvelder stond na afloop met een lach voor de camera, een lach die voorlopig niet meer van zijn gezicht gaat.

"Het was een lekker moment om te winnen. We hadden de drie punten nodig, iedereen snakte naar een overwinning", zei Vloet na de wedstrijd. "Nu kunnen we de lijn omhoog doorzetten." De doelpuntenmaker genoot na het laatste fluitsignaal zichtbaar. "Dan zit je even in de wolken. De lach gaat er vanavond niet meer af, ik ga niet slapen denk ik."



NAC verdiende de overwinning tegen FC Groningen. "In de eerste helft was het vaak net niet, ook bij mij heel erg. We speelden goed, maar in de eindfase was het net niet. Lekker dat het in de tweede helft net wel is. Er kwam in de tweede helft meer ruimte, daar hebben we goed gebruik van gemaakt."Na een uur spelen scoorde Vloet twee keer. "Het was snel achter elkaar, daarna was er een heerlijk sfeertje in het stadion", aldus Vloet, die complimenten geeft aan zijn ploeggenoten. "We waren heel gretig en hebben het echt als team gedaan. Ik moet alle jongens een erg groot compliment geven voor de strijdlust en het spel van vandaag."Trainer Stijn Vreven was ook tevreden na afloop van de zege. “Niet alleen met de drie punten, ook met de manier waarop. De eerste helft hebben we voetbaltechnisch zeer goed gespeeld, we waren heer en meester. De tweede helft hadden we het iets moeilijker. Er was ook een tikkeltje verval ten opzichte van de eerste helft. Maar dat verval was minder dan in eerdere wedstrijden. Grote stap dat we de drie punten hebben gepakt.”