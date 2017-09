Wisselende resultaten voor Michael van Gerwen in Champions League of Darts

CARDIFF - Michael van Gerwen is de Champions League of Darts met wisselende resultaten gestart. Zaterdagmiddag verloor hij ruim van Raymond van Barneveld (5-10), in de avond won hij zijn tweede groepswedstrijd wel. Adrian Lewis werd met 10-4 verslagen.

In de Champions League of Darts zijn er twee groepen met vier darters, de beste twee per groep gaan door naar de halve finales. Van Gerwen staat na twee wedstrijden derde in zijn groep. Zondagmiddag speelt hij zijn laatste groepsduel, tegenstander is dan Phil Taylor. De Engelsman staat aan kop met twee overwinningen.



Van Gerwen was in de eerste groepswedstrijd kansloos tegen Van Barneveld. Barney maakte indruk met finishes van 120, 130 en 136, terwijl Van Gerwen het vooral liet liggen op de dubbels. Uiteindelijk stapte Mighty Mike met een 5-10 nederlaag van het veld.In zijn tweede wedstrijd was Van Gerwen nog steeds niet in topvorm, het was genoeg om Lewis met grote cijfers te verslaan. Het gemiddelde van 97 was genoeg om de Engelsman kansloos te laten, de regerend wereldkampioen won uiteindelijk met 10-4.