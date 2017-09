KNMI waarschuwt voor dichte mist

DE BILT - Automobilisten moeten zondagochtend rekening houden met mist. Het KNMI waarschuwt dat in Brabant plaatselijk dichte mist kan ontstaan.

Het weerinstituut heeft code geel afgegeven. De verwachting is dat de mist zich in de loop van de ochtend uitbreidt.



Ook verkeer in het oosten en midden het land wordt gewaarschuwd voor mist.