Auto rijdt huis binnen in Luyksgestel, meerdere gewonden

LUYKSGESTEL - Aan het Boscheind in Luyksgestel is zondagochtend een auto een huis binnengereden.

Volgens de politie zijn er meerdere gewonden. In het huis ligt iemand onder de auto, de politie houdt er rekening mee dat deze persoon zwaargewond is.



Het is niet bekend waardoor de auto van de weg is geraakt en tegen het huis is gebotst.



Later meer informatie.