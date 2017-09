Hond bijt man in arm bij verkeersruzie, slachtoffer ook bedreigd met honkbalknuppel

ROOSENDAAL - Claxonneren om een achteruitrijdende auto te waarschuwen voor een eventuele aanrijding leidde zaterdagmiddag in de Nispensestraat in Roosendaal tot een verkeersruzie. Daarbij werd een 31-jarige automobilist uit die plaats door een hond in zijn arm gebeten en ook nog bedreigd door de andere automobilist met een honkbalknuppel.

De politie hield een 38-jarige Roosendaler aan en nam de hond en de honkbalknuppel in beslag.



Dat gebeurde rond drie uur. De 31-jarige Roosendaler reed met zijn gezin in een auto in de Nispensestraat toen een bestelbus op straat achteruit reed om een parkeervak in te draaien. De Roosendaler probeerde de bestuurster te waarschuwen, maar moest zelf in allerijl ook nog achteruit rijden.



Vervolgens maakte hij aan de bestuurster van de bestelbus duidelijk hoe hij over haar rijgedrag dacht door met zijn vingers naar zijn ogen te wijzen. De bijrijder stapte daarop boos uit en nam zijn hond mee.



Arm bijten

De hond beet de 31-jarige Roosendaler in zijn arm. Het dier was volgens het slachtoffer door zijn baas opgehitst. Ook dreigde de baas nog met een honkbalknuppel te slaan.



Vervolgens reed de bestelbus, maar werd al snel door agenten tegengehouden. De verdachte is op het bureau verhoord en daarna weer vrijgelaten. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.



Het slachtoffer is op de spoedeisende hulp aan een bijtwond behandeld. Beide partijen deden aangifte.