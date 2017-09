Overvallen broers (15 en 9) 'maken het bijzonder goed'

BERGEN OP ZOOM - De jongens van 15 en 9 jaar oud die vrijdagavond werden overvallen in hun woonhuis in Bergen op Zoom, maken het bijzonder goed. Dat laat de vader weten aan Omroep Brabant. De twee waren thuis toen ze werden overrompeld door twee jongens die 16 of 17 jaar oud worden geschat.

De 15-jarige jongen opende de voordeur van het huis aan de Kerkstraat toen er aan werd gerammeld. Hij werd tegen de grond geslagen en kreeg toen nog een paar vuistslagen in zijn gezicht.



Kostbare zaken

Een van de overvallers dwong het slachtoffer daarna kostbare zaken in het huis aan te wijzen. De tweede overvaller hield intussen het 9-jarige broertje in bedwang.



De overvallers gingen er vandoor met elektrische apparatuur, een mobiele telefoon en wat geld. Later werd een deel van de buit in de tuin teruggevonden.



Blij met steun

De vader wil niet veel over het voorval kwijt, behalve dat hij blij is met de vele steunbetuigingen die de familie heeft ontvangen. Ook laat hij weten dat het bijzonder goed gaat met zijn zonen na de overval.



De daders zijn nog niet gevonden. Het zou gaan om twee blanke jongens van rond de 16 of 17 jaar. Een van de daders droeg een rood met zwart vest met capuchon, de ander droeg een zwart vest en een bivakmuts.