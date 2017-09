Vlammenzee na ongeluk in Schijndel, automobilist ontvlucht auto op tijd

SCHIJNDEL - Een automobilist die zondagochtend op de Eerdsebaan in Schijndel met zijn auto over de kop sloeg, is goed weggekomen. De auto vloog direct in brand, maar de bestuurder wist op eigen kracht en op tijd uit zijn auto te komen.

Ambulancepersoneel controleerde ter plaatse de lichte verwondingen van de man. De bestuurder is door familieleden mee naar huis genomen.



Volgens een omstander was de auto uit de bocht gevlogen en vervolgens in aanraking gekomen met een betonblok. De brandweer bluste de auto.