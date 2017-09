Helmond Sport-supporters vallen zaakwaarnemer Ajacied aan: 'Puur omdat ik een kleurtje heb'

HELMOND - Helmond Sport-supporters hebben na de wedstrijd tegen Jong Ajax de zaakwaarnemer van Ajax-speler Mees de Wit aangevallen. Volgens de zaakwaarnemer, Stefano van Delden, gebeurde dit omdat hij een donkere huidskleur heeft. Van Delden gaat zondagavond aangifte doen.

Van Delden was in het stadion met de vader en broer van speler Mees de Wit. Ook een voetbaljournalist was erbij. Toen ze na de wedstrijd naar buiten liepen, werden ze tegengehouden door een stuk of acht supporters van Helmond Sport. Ze gingen om hem heen staan.



Ze vroegen Van Delden waar hij vandaan komt. De sfeer werd meteen grimmig en Van Delden kon wegrennen naar zijn auto. "De supporters achtervolgden me." Van Delden kon ternauwernood zijn auto in vluchten.



Auto beschadigd

Toen hij de vader, broer en voetbaljournalist met de auto wilde ophalen, kwamen de supporters weer achter hem aan. De journalist kon instappen, maar de vader en broer bleven achter. "Ik moest met piepende banden wegrijden. De supporters schopten en sloegen tegen mijn auto. Mijn auto is flink beschadigd."



Van Delden belde meteen de politie. Onder begeleiding van agenten kon hij de vader en broer van de Ajax-speler oppikken. Van de groep was op dat moment geen spoor meer. De vader heeft uiteindelijk een trap gekregen, de broer bleef ongedeerd.



Ook de voetbaljournalist, Sjors van Veen van Ajax Showtime, kreeg klappen. Volgens hem zat er een sterk racistisch luchtje aan het voorval. "De supporters kwamen uit het niets en ze hadden het vooral op Stefano gemunt, vanwege zijn huidskleur en zijn Amsterdamse accent." Ook Van Veen gaat aangifte doen.



Beelden opvragen

Algemeen directeur Marcel van den Bunder van Helmond Sport neemt het incident hoog op en heeft na het voorval contact gehad met Van Delden. "Maandag gaan we kijken of er beelden van zijn. Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan zijn verhaal. Als we de mensen kunnen achterhalen die dit hebben gedaan, zullen we passende sancties treffen. Iedere vorm van agressie verwerpen wij, dat hoort niet bij deze voetbalclub thuis."