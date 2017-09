Knallende geweren en soldaten in uniform: even is het oorlog [FOTO'S]

GRAVE - Knallende geweren, soldaten in uniform en ouderwetse legervoertuigen. Het lijkt wel even oorlog dit weekend in Grave. Bij de kazematten, vlakbij de brug over de Maas, wordt een deel van Operatie Market Garden nagespeeld.

Even gaan we terug in de tijd. Naar 17 september 1944, precies 73 jaar geleden. Operatie Market Garden, de bevrijding van een groot deel van Brabant, is in volle gang.



Parachutisten in Grave

Een belangrijk onderdeel van Operatie Market Garden is de verovering van de maasbrug bij Grave. Parachutisten landen aan beide kanten van de brug. In Grave komen de meeste parachutisten verkeerd terecht, te ver weg van de brug.



Alleen één groepje van zestien man, onder leiding van luitenant John S. Thompson, landt dichtbij. Zij besluiten om de Duitsers, die zich verscholen hebben in de kazematten bij de brug, te verrassen. Dat wordt dit weekend nagespeeld.



Het naspelen van historische gevechten heet re-enactment. Een groep liefhebbers reist stad en land af om letterlijk oorlogje te spelen. In Grave doen ruim vijftig re-enactors mee. Ze komen uit Nederland, België, Duitsland en zelfs uit de Verenigde Staten, legt Evert Vos van het Kazemattenmuseum in Grave uit.“We proberen de werkelijkheid zoveel mogelijk te benaderen”, zegt organisator Vos. Het grootste verschil tussen het echte gevecht in 1944 en het schijngevecht in 2017 is dat eigenlijk eerst de zuidelijke kazemat werd ingenomen. Die ligt echter wat verscholen, waardoor het naspelen iets verderop gebeurt bij de noordelijke kazemat.De re-enactors slapen in een kampement iets verderop. Ze drinken uit veldflessen, schuilen bij regen onder een zeil en lopen ‘s nachts wacht om hun wapens en munitie te beschermen. Net als vroeger. Alleen aan een enkele smartphone zie je dat het geen 1944, maar 2017 is.Zondagavond is er bij de brug in Grave ook nog een officiële herdenking van Operatie Market Garden.