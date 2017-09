Marjan Strijbosch 'De Coco Chanel van Brabant' trouwt haar Gerhard in extravagante stijl

ESBEEK - Het is misschien wel hét glamourevent van Brabant dit jaar: het huwelijk tussen Marjan Strijbosch en haar Gerhard. Voor de bruiloft van de miljonairsdiva uit Eindhoven zijn alle registers opengetrokken in en rond het luxueuze hotel-restaurant Huize Rustoord in Esbeek. Daar is alles gehuld in glitter en glamour, pracht en praal met als stralend middelpunt de extravagante bruid, die zich de 'Coco Chanel van Brabant' noemt.

Geheel in stijl van de bruid is het landhuis in Esbeek aangekleed in een ultieme glitter- en glamourstijl met als kers op de taart duizenden naar haar vernoemde rozen. Strijbosch wil haar leeftijd nooit kwijtgeven, maar ze zegt zelf 'forever 39' te zijn. Ze leerde Gerard al 35 jaar geleden kennen, maar de carrierevrouw bleef tot nu ongetrouwd en richtte zich vooral op haar dochter en haar werk.



Driehonderd gasten zijn aanwezig om deze 'selfmade woman' het ja-woord te zien geven. Alles wordt vastgelegd door huisreporter Ivo Niehe en Gordon is trouwambtenaar. "Marjan is een gek mens, daar hou ik van", aldus de zanger annex trouwambentaar.

De vrouw die begon met een klein zaakje met zelf ontworpen kinderkleding in Breda, die haar bedrijf uitbouwde naar een dure dames- en herenmodezaak in Eindhoven en nu onder meer haar geld verdient in de vastgoedwereld en inrichting van huizen met marmer en tijgerprint.Strijbosch hoeft dus niet op een paar centen te kijken. Over de precieze kosten van het hele feest wilde ze niets kwijt, behalve dat je er een leuke Rolls-Royce van kan kopen. Gorden was vooral over uitbundige kleding, die volgens hem duur genoeg was om Sint Maarten uit de financiële malaise te helpen.