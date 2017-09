PSV en Feyenoord met veel wisselingen in competitiekraker

EINDHOVEN - PSV treedt zondag met liefst vier wijzigingen in de ploeg aan in de topper tegen Feyenoord. De Rotterdammers zijn op drie plekken gewijzigd in vergelijking met het duel met Manchester City. De kraker in Eindhoven begint om 16.45 uur.

Bij PSV zijn Daniel Schwaab en Joshua Brenet nieuw achterin, op het middenveld krijgt Gastón Pereiro de voorkeur boven Bart Ramselaar en spits Luuk de Jong heeft een basisplaats omdat Hirving Lozano geschorst is.



Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kiest voor Kevin Diks en de van een blessure herstelde Ridgeciano Haps als vleugelverdedigers. Jens Toornstra keert terug in het Rotterdamse elftal, nadat hij tegen City was gepasseerd. Michiel Kramer staat opnieuw in de punt van de aanval als vervanger van de geblesseerde Nicolai Jörgensen.



Beide clubs hebben iets recht te zetten: PSV verloor vorige week kansloos van sc Heerenveen en Feyenoord kreeg eerder deze week klop (0-4) in de Champions League.