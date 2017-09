Ruud van Nistelrooy zwom mee met derde editie Swim to Fight Cancer

VUGHT - Niet in Den Bosch maar in De Ijzeren Man in Vucht werd zondag de derde editie van Swim to Fight Cancer gehouden. Het startschot werd gelost door oud-voetballer Ruud van Nistelrooy, die zelf ook meedeed om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. In Vught gingen meer dan achthonderd zwemmers het ijskoude, maar heldere, water in.

De derde editie van Swim to Fight cancer werd vanwege de slechte waterkwaliteit in Den Bosch op het allerlaatste moment verplaatst naar Vught. Voor de organisatie een hele kluif, aldus Mechtild Stultiens. “Het was even slikken, maar toen hebben we tegen elkaar gezegd we gaan ervoor. Ook voor al die deelnemers die op ons rekenen.”



Van Nistelrooy debuteert

Ruud van Nistelrooy mocht het startschot lossen en ging zelf daarna ook het water in met de groep prominente Brabanders. Voor de oud-voetballer was het nogal onwennig. “Dit is een debuut voor mij. Dit is de eerste keer en het water is nogal fris. We weten waar we het voor doen, we kennen allemaal wel iemand met kanker. Daarom ga ik hier proberen in een uur de twee kilometer te voltooien.”



Hoewel het niet ging om wie het snelst de twee kilometer zou voltooien, ging die eer (uiteraard) naar zwemmer Maarten van der Weijden.