Michael van Gerwen in groepsfase al uitgeschakeld in Champions League of Darts

CARDIFF - Michael van Gerwen is zondagmiddag uitgeschakeld in de Champions League of Darts. Hij verloor in Cardiff nipt van Phil Taylor met 10-9. De Boxtelse wereldkampioen kwam niet verder dan de groepsfase.

Van Gerwen begon al wisselend aan het toernooi door zijn eerste pot ter verliezen van Raymond van Barneveld. Hij won de tweede wedstrijd, tegen Adrian Lewis, met 10-4. Maar toen Phil Taylor zondagmiddag zijn achtste set won, was Van Gerwen al virtueel uitgeschakeld vanwege het aantal gewonnen sets.