Harrie (75) zwaargewond nadat auto zijn slaapkamer in reed: 'Dit is heel erg'

LUYKSGESTEL - Het ongeluk waarbij Harrie van der Heijden zwaargewond raakte, houdt de gemoederen in Luyksgestel bezig. De 75-jarige man raakte gewond toen er zondagochtend een auto zijn slaapkamer in reed.

"Heel Luyksgestel kent Harrie", vertelt een voorbijganger die bij het huis was komen kijken. De ravage bij het huis is enorm. Het slachtoffer lag nog te slapen toen hij onder de auto terechtkwam.



Hij is in zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis. "Het is een echte voetballer en een heel goed mens. Wat er gebeurd is, is wel echt heel erg.""Het is een echte sportman. We gaan altijd samen naar het voetbal kijken", vertelt een kennis die regelmatig met hem naar het voetbal in het dorp ging kijken. "Ik heb hem gisteren nog aan de lijn gehad, om te vragen of hij vandaag mee ging naar het voetbal. 'Ja' zei hij. En nu dit".Ondanks de verslagenheid onder de bewoners, komt er ook een glimlach tevoorschijn als ze over Harrie praten. "Harrie was een echte vrijgezel. Hij scharrelde er op los en hij heeft groot gelijk".De twee inzittenden van de auto, een 26-jarige man en een 40-jarige vrouw uit Letland, zijn aangehouden. Wie de auto bestuurde is nog niet duidelijk. Hoe de auto van de weg kon raken is niet bekend, wel vermoedt de politie dat er alcohol in het spel was.