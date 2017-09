Voetballer Helmondia (26) zakt tijdens rust in elkaar: 'Het ziet er niet goed uit'

VLIERDEN - Een 26-jarige voetballer van het vierde elftal van Helmondia is zondagmiddag tijdens een uitwedstrijd tegen het derde van SPV in Vlierden in elkaar gezakt. Volgens bestuurslid Harm van Stiphout van Helmondia is de situatie ernstig. "Het ziet er niet goed uit."

De voetballer ging enkele minuten na rust even zitten omdat hij zich niet lekker voelde. Vlak daarna zakte hij in elkaar. Zijn hart stond stil. Leden van SPV hebben de voetballer een half uur gereanimeerd, met behulp van een AED. Hij werd afgevoerd naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.



In het ziekenhuis wordt de man kunstmatig in coma gehouden. Volgens Van Stiphout is de situatie zorgelijk. "Iedereen is erg aangeslagen. Voetballers zijn opgevangen bij SPV en bij onze club." Enkele wedstrijden zijn daarna afgelast, waaronder de bekerwedstrijd van het eerste elftal.



Direct en adequaat gehandeld

Van Stiphout wil de goede zorg van de leden van SPV benadrukken. "Ze hebben direct en adequaat gehandeld. We zijn naar de club toegereden om ze te bedanken. Het is vreselijk wat er is gebeurd."