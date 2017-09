Sam Oomen pakt wereldtitel ploegentijdrit met Sunweb; 'Dit is zo supergaaf'

BERGEN/TILBURG - Sam Oomen heeft zondag met Sunweb de ploegentijdrit gewonnen voor merkenteams op de WK wielrennen in het Noorse Bergen. De ploeg waar de 22-jarige Tilburger voor uitkomt, was de snelste op het parcours over 42,5 kilometer.

De ploeg, waar Tom Dumoulin ook voor uitkomt, bleef concurrent BMC acht seconden voor. Team Sky pakte brons met 22 seconden achterstand.



"Het had niet beter gekund", glunderde Oomen na afloop. "Ik kan het nog niet geloven. Dit is zo supergaaf. Het voelt onwerkelijk en ongemakkelijk om met ons ploegje naast Sky en BMC te staan, maar wel héérlijk ongemakkelijk."



Oomen maakte tijdens de Vuelta als meesterknecht een ijzersterke indruk, tot hij in de veertiende etappe met maagproblemen moest uitstappen.