'Wat een gangster-oma!', 97-jarige 'Luchtbuks Ria' schiet met scherp op schietbaan

ANDEL - Een kleine, 97-jarige dame met een enorm geweer: het een nogal opvallende combinatie. Maar toen leden van een Schietsportvereniging De Rommert de beelden van een schietende Ria van Dijk op de Tiburgse kermis zagen, was het besluit gauw genomen: De 97-jarige Ria moest snel langskomen bij hun schietbaan in Andel.

“Normaal maken we altijd het geintje: wanneer je goed schiet, dan mag je er niet bij. We willen geen mensen die beter schieten dan wij zelf. Maar zij zou er zo bij mogen,” lacht Jan Pierhagen, schietinstructeur van De Rommert. Dus werd er een 'Ria-dag' georganiseerd en werd de hoogbejaarde vrouw met open armen ontvangen.



'Hele nacht wakker geweest'

Ria had er zelf ook veel zin in, maar was wel zenuwachtig. "Ik ben er de halve nacht van wakker geweest", vertelt Ria. "Het was voor mij een stap in het duister. Waar kom ik terecht? Maar het is heel gezellig. Ik vind de sfeer hier geweldig!”



ZIE OOK: De hoogbejaarde Ria van Dijk brengt al sinds haar zestiende elk jaar een bezoek aan de schiettent op de Tilburgse Kermis.

De leden van De Rommert wilden Ria niet alleen een fantastische dag bezorgen, maar ze willen ook laten zien hoe veilig en gemoedelijk het eraan toe gaat bij hun schietsportvereniging. "Wij weten dat daar misschien wat andere beelden bij kunnen rusten", beseft Susanne Drost. "Deze mevrouw schiet dus ook. We kunnen op deze manier ook laten zien hoe het werkelijk in elkaar zit.“



“We laten haar niet alleen natuurlijk los, maar wij hebben er heel veel vertrouwen in. Ze heeft tenslotte meer dan tachtig jaar ervaring. Dat kunnen we niet allemaal hier op de club zeggen, dus met de juiste begeleiding moet dat goedkomen”, aldus Susanne.



Flinke afstand

Onder de professionele begeleiding van instructeur Jan krijgt Ria de kans om met verschillende geweren en ook met een pistool te schieten. Vooral aan de schietafstand moest ze erg wennen.

“Op de kermis schiet je natuurlijk op een zeer korte afstand, met een kleiner doel en met luchtmunitie. En dit is met een echte vuurbuks op een afstand van tien meter." Schietinstructeur Jan vervolgt: "Ria zei: 'Die tien meter is toch wel een erg grote afstand.' Dat klopt. Op de kermis is het meestal maar anderhalve meter.”



Luchbuks Ria Wisseltrofee

De 97-jarige schutter maakt grote indruk op de clubleden. "Wat een gangster-oma" roept iemand. Ook Susanne is verrast. “Ik vind haar fantastisch. Heel down to earth. Zoveel power en energie nog, machtig mooi om te zien. Een echte Brabantse, echt heel erg leuk. Echt genieten.”



Als verrassing krijgt Ria een enorme beker: de Luchtbuks Ria Wisseltrofee. "Nee dat meen je niet?! Dan moet ik een vrachtwagen bestellen!", roept Ria lachend.



"Ria is van harte welkom met Pasen, bij het Paasschieten. We hebben haar trofee eraan verbonden", vertelt voorzitter Willem Schipper.