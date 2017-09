PSV blij met eerste helft tegen Feyenoord: 'Dit is de standaard in thuiswedstrijden' [VIDEO]

EINDHOVEN - PSV boekte zondagmiddag een zwaarbevochten overwinning op Feyenoord. De hachelijke tweede helft werd wel voorafgegaan door een furieuze start. ‘Dit is de standaard voor PSV in thuiswedstrijden.’

“In de eerste helft waren we heer en meester en overal een stap eerder dan Feyenoord”, zei doelman Jeroen Zoet. “In de tweede helft gebeurt dat niet, terwijl we hadden afgesproken om vol gas te geven. Dat hebben we nagelaten en kunnen we onszelf verwijten.”



“Geen idee waarom”, aldus aanvoerder Marco van Ginkel. “Feyenoord zette meer druk en kwamen er maar moeilijk onderuit.”De Rotterdammers zagen Zoet uitgroeien tot man van de wedstrijd. “Dit is wel eens fijn”, aldus de keeper. “We moeten kritisch blijven, maar ook veel positiviteit halen uit de eerste helft. Al met al is dit een mooi weekend voor ons.”"Ajax speelt gelijk en wij winnen van Feyenoord. Wat dat betreft kan het niet beter", besefte ook Jorrit Hendrix.