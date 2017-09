Man (75) overleden nadat auto zijn slaapkamer in reed

LUYKSGESTEL - De 75-jarige bewoner van het huis in Luyksgestel waar zondagochtend een auto naar binnen reed, is zondagmiddag overleden. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is Harrie van der Heijden, een bekende in het dorp.

Het ongeluk gebeurde rond halfacht, op de hoek van het Boscheind en de Lommelsedijk. De auto reed dwars door de buitenmuur de slaapkamer van het slachtoffer in. Hij kwam onder de auto terecht.



Het slachtoffer werd nog met een ambulance naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen.In de auto zaten een man (26) en een vrouw (40) uit letland. Zij zijn aangehouden. Het is nog niet duidelijk wie de auto bestuurde. De man had 3,5 keer te veel gedronken. Bij de vrouw is in het ziekenhuis een bloedtest gedaan. Daarvan wordt de uitslag later bekend.