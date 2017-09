PSV-spits Luuk de Jong in ziekenhuis na actie Feyenoorder Berghuis

EINDHOVEN - Luuk de Jong blijft een nacht in het ziekenhuis liggen. De spits van PSV liep zondag vroeg in de gewonnen topper tegen Feyenoord (1-0) een ribblessure op door een onbesuisde actie van Steven Berghuis.

De artsen hebben al diverse tests gedaan, maar kunnen volgens een woordvoerster van PSV pas maandag een definitieve diagnose stellen. De Jong blijft daarom ter observatie in het ziekenhuis.



De Jong kreeg na een kwartier spelen de knie van de inglijdende Berghuis vol tegen zijn borstkas aan. De Feyenoorder had de bal te ver voor zich uitgespeeld en in een poging zijn fout te herstellen, gleed hij door op De Jong. De PSV-aanvaller werd per

ambulance afgevoerd.



Berghuis, die De Jong goed kent uit hun gezamenlijke periode bij FC Twente, toonde zich schuldbewust. “Ik vind dit heel vervelend voor Luuk en ga snel contact opnemen.”