Anja wint 623.000 euro bij Miljoenenjacht: 'Morgen blijven we thuis!'

LAGE ZWALUWE - Nietsvermoedend op zondagavond op de bank zitten, rond half tien de deurbel horen en Winston Gerschtanowitz op je stoep zien staan. Dat is scenario waar elke Postcode Loterij-speler toch wel van droomt. Want dat betekent: een geldprijs winnen! Een droom die voor Anja uit Lage Zwaluwe deze zondag werkelijkheid werd: zij won als thuiswinnaar 623.000 euro.

"Ik schrik me kapot!", is de eerste reactie van Anja als ze Winston met een gouden koffer bij haar voor de deur ziet staan. "Ik heb een leuke verrassing voor je", overrompelt Winston haar. "Echt waar?! Kom maar binnen dan!"



Dankzij Arno uit Rotterdam

"Ik was met andere dingen bezig dus ik heb niet gekeken", vertelt ze aan Winston als ze op de bank zitten. Ze heeft dus ook niet gezien hoe kandidaat Arno uit Rotterdam vlak daarvoor 623.000 euro bij elkaar gespeeld. Het bedrag dat ook nog eens extra aan een deelnemer van de Postcode Loterij wordt uitreikt, aan Anja dus.



"Ik zou wel ver op reis willen", antwoordt ze op de vraag van Winston wat ze met een groot bedrag zou doen. "Maar een weekendje Zeeland is ook goed", reageert ze nuchter.



Uiteindelijk laat Winston haar weten dat ze vanavond 623.000 euro heeft gewonnen. "Morgen blijven we thuis!", lacht ze hard. Maar echt tot haar doordringen wil het nog niet. "Dit geloof je toch niet, onvoorstelbaar!"Haar ongeloof en totale nuchterheid vallen ook veel kijkers op. Er wordt dan ook veel gereageerd op haar reactie.De 623.000 euro wordt overigens nog een derde keer verdeeld onder alle deelnemers aan de Postcode Loterij die dezelfde postcode als Anja hebben. Naast Anja zijn dit acht buurtgenoten. Zij winnen ieder een bedrag van 77.875 euro.