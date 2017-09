Weer autobrand in Tilburg, ook raak in Oss

TILBURG/OSS - Een auto die geparkeerd stond aan de Mozartlaan in Tilburg is zondagnacht iets na middernacht uitgebrand. Ook twee andere auto’s raakten beschadigd door de brand.

De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Brandstichting wordt door de politie niet uitgesloten.

Dit jaar wordt Tilburg geteisterd door autobranden. Begin augustus waren het er al meer dan in heel 2016.



Ook in Oss was het zondagnacht raak. Aan de Vorsterhoekstraat schrokken bewoners rond kwart voor vier wakker van een harde knal. Toen ze vervolgens naar buiten keken, zagen ze een auto in brand staan.

Bijna nieuwe auto

De brandweer kon niet voorkomen dat de bijna nieuwe auto volledig uitbrandde. Ook een tweede auto raakte zwaar beschadigd.

De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Onder meer beelden van een camera in de buurt zouden volgens een omstander worden bekeken. De politie verspreidde ook een Burgernetbericht.