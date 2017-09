Mathieu van der Poel wint eerste wereldbekerwedstrijd veldrijden van het seizoen

IOWA - Mathieu van der Poel heeft zondag de eerste wereldbekerwedstrijd veldrijden van het seizoen gewonnen. In het Amerikaanse Iowa ging de 22-jarige renner van Beobank-Corendon er meteen in de eerste ronde vandoor. Zijn concurrenten zagen hem nooit meer terug.

De Belgen Laurens Sweeck en Quinten Hermans werden tweede en derde op ruim veertig seconden van Van der Poel. Het was voor het eerst dat Van der Poel een wereldbekerwedstrijd won op Amerikaanse bodem. Vorige week toonde Van der Poel zijn vorm al in de eerste veldrit van het seizoen. Hij won de Brico Cross in Eeklo.

"Het was zeker de bedoeling hier goed weg te zijn, maar het was zeker niet de bedoeling om zo snel alleen te zitten', zei Van der Poel na afloop van de race in Iowa.



Maud Kaptheijns vijfde

Bij de vrouwen ging de winst in Iowa naar de Tsjechische Katerina Nash. Ze kwam net als Van der Poel solo over de meet in Iowa. Maud Kaptheijns werd vijfde.