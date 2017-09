Foutje, bedankt! Politie laat verdachte gaan zonder hem te verhoren

TILBURG - Een 30-jarige Tilburger, die donderdag op Schiphol werd aangehouden voor het overtreden van de wapen- en opiumwet, is zondag vrijgelaten zonder dat de politie hem verhoord had.

De verdachte was vastgezet in Tilburg voor verder onderzoek, maar dat onderzoek is volgens de politie 'door miscommunicatie niet direct opgepakt'.



Uitnodiging

"Op een later moment zal de verdachte alsnog worden uitgenodigd om een verklaring af te leggen", laat de politie weten.