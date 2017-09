Let (26) bestuurde auto die huis Luyksgestel binnenreed

LUYKSGESTEL - De auto die zondagochtend een huis binnenreed in Luyksgestel, werd bestuurd door een 26-jarige man uit Letland. De vrouw van veertig uit Letland, die ook in de auto zat, is geen verdachte meer. Ze ligt nog wel in het ziekenhuis, zo laat de politie maandagochtend weten.

De 75-jarige bewoner van het huis, Harrie van der Heijden, overleed later aan de gevolgen van het ongeluk in het ziekenhuis. Hij kwam onder de auto terecht toen deze zondagochtend rond halfacht zijn huis op de hoek van het Boscheind en de Lommelsedijk binnenreed. Het huis is maandagochtend dichtgetimmerd.



Heel Luyksgestel kende Harrie zo vertelden voorbijgangers zondag. En hoewel de bewoners triest zijn, komt er ook een glimlach tevoorschijn als ze over hem praatten. Van der Heijden was erelid van voetbalvereniging De Raven uit Luijksgestel. De club gedenkt hem op Facebook. "Je was een echt clubicoon en we gaan je missen..."



Zondag was nog onduidelijk wie van de twee inzittenden de auto bestuurde. Wel maakte de politie al bekend dat de man 3,5 keer te veel had gedronken. Hoe de auto van de weg kon raken, wordt nog onderzocht.

Bij de vrouw is in het ziekenhuis een bloedtest gedaan. De uitslag daarvan is volgens een woordvoerder van de politie nu niet meer relevant. De vrouw is immers geen verdachte meer nu is gebleken dat niet zij, maar de man achter het stuur van de auto zat.