Helmond Sport-directeur woest over 'racistisch' supportersgeweld: 'Onacceptabel'

HELMOND - Voetbaldirecteur Marcel van den Bunder van Helmond Sport heeft het geweld tegen de zaakwaarnemer van Ajax-speler Mees de Wit maandag sterk veroordeeld. “Helmond Sport onwaardig.” Zaakwaarnemer Stefano van Delden werd vrijdag aangevallen door supporters van Helmond Sport. Naar eigen zeggen vanwege zijn huidskleur.

"Dan schaam je je toch een klein beetje", reageert Marcel van den Bunder maandag bij Omroep Brabant. "Ik hoorde het zaterdagochtend nadat Stefano iets op z’n Facebookpagina had gezet. Ik ben enorm geschrokken natuurlijk. Ik vind iedere vorm van verbaal of lichamelijk geweld absoluut onacceptabel en zeker als het ook nog een keertje door Helmond Sport-fans gebeurt."



'Er dient gestraft te worden'

De daders moeten nu worden opgespoord en worden gestraft voor hun daden. "Ik vind dit buitengewoon vervelend. Helmond Sport onwaardig. Ik wil de politie niet voor de voeten lopen. Maar als dit soort zaken gebeuren, dan dient er ook gestraft te worden", zegt Van den Bunder. "Als we ontdekken wie het zijn, geven wij het door aan de politie en gaan we zelf ook die personen straffen."

Zaakwaarnemer voelt zich gesteund

Zaakwaarnemer Stefano van Delden bedankt de algemeen directeur maandag. Hij voelt zich gesteund door de club en door andere supporters van Helmond Sport. "Wij staan ook niet zo bekend", reageert Van den Bunder daarop. "Ik ben nu een jaar bij de club en de supportershome lijkt me juist een baken van vriendelijkheid. Dat dit gebeurt, dat mag gewoon niet."



De zaakwaarnemer van Ajax-speler Mees de Wit was vrijdag in het stadion met de vader en broer van De Wit. Ook een voetbaljournalist van fansite Ajax Showtime was erbij. Toen ze na de wedstrijd naar buiten liepen, werden ze tegengehouden door een stuk of acht supporters van Helmond Sport. Ze gingen om zaakwaarnemer Van Delden heen staan. Ze vroegen hem waar hij vandaan komt. De sfeer werd meteen grimmig en Stefano van Delden kon wegrennen naar zijn auto. Zo kon Van Delden ternauwernood zijn auto in vluchten.